S.A. 9 gennaio 2024 Riqualificazione energetica: chiusi lavori al Massimo Sono stati finanziati coi Fondi dell’Unione Europea e permetteranno di ridurre di circa il 40 per cento l’assorbimento di energia elettrica e di almeno il 50 per cento l’impatto ambientale del Teatro Massimo di Cagliari



CAGLIARI - Sono terminati nel perfetto rispetto dei tempi e delle procedure, gli interventi di riqualificazione energetica ambientale messi in atto dall’Ati Cedac/Jazz in Sardegna, gestore dal gennaio 2022 del principale Teatro di prosa-musica-danza della Sardegna. I lavori di efficientamento, terminati nell’agosto del 2023, sono stati finanziati coi Fondi dell’Unione Europea (Next Generation EU – PNRR M1C3 – Investimento 1.3) e permetteranno di ridurre di circa il 40 per cento l’assorbimento di energia elettrica e di almeno il 50 per cento l’impatto ambientale del Teatro.



Come noto, il progetto aveva ottenuto un contributo a fondo perduto di 352.423 euro - pari all’80 per cento dell’investimento - a cui si aggiunge la quota del 20 per cento finanziata dal Comune di Cagliari. Un risultato importante che oggi si manifesta in un notevole miglioramento delle dotazioni tecnologiche del teatro, un passaggio di prestazione di classe energetica dalla E alla D e un conseguente incremento del valore economico dell’intero edificio. L’intervento di efficientamento, finalizzato al risparmio energetico e agli obiettivi ambientali, di fatto genera anche risultati importanti sul rilancio degli investimenti, spingendo una “macchina” come il Massimo ad aumentare in modo considerevole il numero di recite e spettacoli (nel corso del 2023 sono state 337 le giornate in cui il Teatro è rimasto aperto, di cui 207 per gli spettacoli di prosa, danza, musica, teatro-circo andati in scena nelle due sale principali, con un aumento di oltre il 30 per cento rispetto all’anno precedente).