Cor 11 gennaio 2024 «Area Marina, confronto sul disciplinare basta chiusure» Il 2024 si apre come l´anno precedente: polemiche e lamentele sul versante di Tramariglio. Si tenta di aprire la discussione pubblica con i portatori d´interesse per il nuovo disciplinare dell´Area Marina Protetta. L´intervento del capogruppo Pirisi (Pd)



ALGHERO - «Ritorna su nostra sollecitazione (e garantendo per senso di responsabilità il numero legale in commissione ) la discussione in commissione Ambiente sul Disciplinare che regola le attività all'interno dell'Area Marina Protetta di Porto Conte. Se nel 2023 l'equivalente disciplinare era stato approvato senza il contributo alcuno dell'assemblea del Parco e della commissione Ambiente, per il 2024 di sta cercando (sentite le associazioni dei pescatori e delle altre associazioni che lavorano in quell'area di più di 30 km quadrati) un punto di caduta che tuteli dentro le norme il lavoro di tantissime attività di pesca che da anni vivono del lavoro all'interno dell'Area Marina Protetta ed anche di tutte quelle attività che sono legate al turismo in quelle zone specifiche». Il 2024 si apre come l'anno precedente: polemiche e lamentele sul versante di Tramariglio, problemi che attanagliano i pescatori ma non solo. E' il capogruppo del Partito democratico Mimmo Pirisi ad intervenire sulla spinosa questione che ormai da anni vede contrapposti numerosi portatori di interesse col management del parco, sempre più arroccato a Casa Gioiosa. «Siamo certi - sottolinea il capogruppo Dem - che con il confronto dialogante di tutte le parti in causa si troverà un punto di incontro che dovrà trovare applicazione nel prossimo disciplinare 2024 in corso di approvazione, senza che si ricada nella spiacevole situazione del 2023 dove la mancanza di confronto tra il parco e gli operatori economici ha prodotto un regolamento a senso unico senza tener conto di chi da sempre lavora in quelle aree ora protette».



Nella foto: l'ultima seduta di Commissione col presidente Mulas (Udc) e i consiglieri Pirisi (Pd) e Ansini (Udc)