Cor 12 gennaio 2024 My Culture da Las Vegas alla Sardegna la prima piattaforma di Video on demand (SVOD) dedicata al cinema nelle lingue minoritarie, torna dalla CES 2024, la tradizionale fiera dell´elettronica che si tiene ogni anno a Las Vegas in Nevada



CAGLIARI - Da Las Vegas alla Sardegna. My Culture+, la prima piattaforma di Video on demand (SVOD) dedicata al cinema nelle lingue minoritarie, torna dalla CES 2024, la tradizionale fiera dell'elettronica che si tiene ogni anno a Las Vegas in Nevada, con un ottimo riscontro di pubblico e l'apprezzamento degli addetti ai lavori. Parte della delegazione di 50 aziende italiane selezionate dall’ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese e con un gruppo di startup sarde coordinate dalla Regione Sardegna, MyCulture+ ha introdotto ad un pubblico proveniente da ogni angolo del pianeta la prima piattaforma di Video on Demand (myculture.plus) destinata al cinema e alle produzioni multimediali in lingue minoritarie.



MyCulture+ ha presentato a Las Vegas un innovativo modello di business basato su micro-servizi destinati alla community e un sistema di gestione e di ricompense basato su Blockchain, smart contracts e Nft. «Ma soprattutto – afferma l'amministratore delegato Tore Cubeddu – MyCulture+ ha portato alla CES un sistema di valori, un progetto culturale che, attraverso la tecnologia, sarà capace di contribuire in modo concreto alla salvaguardia delle oltre 3000 lingue del mondo che oggi rischiano di scomparire». Il mese prossimo, MyCulture+ sarà presente allo European Film Market di Berlino, un'altra manifestazione a cadenza annuale parte del prestigioso Festival del Cinema di Berlino, manifestazione che si terrà nella capitale tedesca dal 15 al 21 Febbraio 2024 e giunta quest'anno alla sua 74a edizione.