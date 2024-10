S.A. 24 gennaio 2024 Festival letterari: contributi in Sardegna Il 15 febbraio è il termine di scadenza per la presentazione delle richieste relative ai contributi per la realizzazione dei progetti di promozione della lettura e festival letterari d´interesse regionale, nazionale e internazionale



CAGLIARI - E' stato fissato per le ore 23,59 del 15 febbraio 2024 il termine di scadenza per la presentazione delle richieste relative ai contributi per la realizzazione dei progetti di promozione della lettura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale e internazionale - Grandi manifestazioni consolidate dell'anno 2024. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto richiedente all’indirizzo: pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it.