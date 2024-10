Cor 24 gennaio 2024 Martellate all´auto del ristoratore E´ quanto accaduto questa mattina in Piazza Sulis ad Alghero. Sul posto immediato l´intervento di numerosi agenti di Polizia Locale che hanno fermato l´uomo, identificato e condotto in comando



ALGHERO - Scene di ordinaria follia questa mattina ad Alghero. Un cittadino di origini egiziane, dopo essersi procurato un martello dall’autocarro della Multiss, la società della provincia i cui operai svolgevano un intervento presso il Liceo Classico Manno, ha picchiato contro il furgone di proprietà di un ristoratore, spaccando vetri e danneggiando la carrozzeria. E' accaduto in piazza Sulis ad Alghero, poco dopo le 8.30 del mattino. Sul posto immediato l'intervento di numerosi agenti di Polizia Locale che hanno fermato l'uomo e condotto in comando per tutti gli accertamenti del caso.



Ultima modifica ore 13.55