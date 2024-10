S.A. 26 gennaio 2024 Fc Alghero in trasferta contro Calmedia Bosa FC Alghero sabato giocherà nuovamente in trasferta. I giallorossi tornano a Cuglieri, stavolta per affrontare la squadra del Calmedia Bosa



ALGHERO - In Seconda Categoria si gioca la quarta giornata di ritorno e la Fc Alghero sarà di scena fuori casa contro il Calmedia Bosa, nell'anticipo che si giocherà questo sabato, 27 gennaio, alle ore 15 al campo sportivo “Perria” di Cuglieri. Lo stesso campo di gioco dove, sabato scorso, la squadra algherese ha conquistato tre punti preziosi contro la terza in classifica Cuglieri. Rispetto alla scorsa partita, in casa algherese si spera nel recupero di alcuni giocatori reduci da influenza. Quasi certo il recupero di Christian Nemore.



Tra gli infortunati, invece, dovrebbe essere nuovamente disponibile il centrocampista Christian Moretti così come il difensore Mario Lobrano, entrambi presenti in panchina sabato scorso. In settimana la squadra si è allenata al gran completo e il tecnico Peppone Salaris tira un sospiro di sollievo per il recupero di diversi giocatori: «Sabato contro il Calmedia dovremmo essere al completo a differenza di sabato scorso contro il Cuglieri dove, ad alcune assenze pesanti, ho dovuto schierare alcuni giocatori in non perfetta forma fisica. Alcuni ragazzi che ringrazio per il loro attaccamento alla maglia, sono scesi in campo nonostante, sino al giorno prima, avessero la febbre. Siamo reduci da una vittoria di misura contro un Cuglieri che ci ha dato del filo da torcere. Devo dire, forse la miglior squadra vista sinora come qualità di gioco. Per quanto ci riguarda, sono soddisfatto della reazione della squadra e per come siamo riusciti a ribaltare il risultato. Purtroppo, nell'ultimo periodo abbiamo dovuto fare i conti con infortuni e mali di stagione. Comunque – conclude Mister Salaris – ho la fortuna di avere una squadra coesa e chiunque entri in campo da il massimo».