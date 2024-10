S.A. 26 gennaio 2024 «A Sorso non c´è un´ambulanza h24, inaccettabile» E´ lo sfogo di una cittadina che scrive al Quotidiano di Alghero per lamentare una situazione attuale «inaccettabile» e che «mette a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini» e rivolge un appello all´Areus



SORSO - A Sorso manca il servizio ambulanza h24. C«on preoccupazione che constato la frequente assenza di mezzi sanitari sul territorio, costringendo i nostri concittadini a dipendere dai paesi limitrofi. Talvolta Sennori, oppure Porto Torres e Sassari». E' lo sfogo di una cittadina che scrive al Quotidiano di Alghero per lamentare una situazione attuale «inaccettabile» e che «mette a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini»: «Ogni minuto conta in situazioni di emergenza, e il fatto che le ambulanze debbano viaggiare da località distanti per raggiungere i nostri abitanti non lo possiamo tollerare».



E conclude con un appello: «La problematica dura da circa un mese senza che siano stati intrapresi provvedimenti concreti. In particolare, da via Siglienti non si sentono più le sirene dell'associazione Sant'Anna, poiché i soccorritori hanno cessato il servizio 118 a causa di varie questioni. La nostra città merita risposte e auspichiamo un intervento deciso dall'Areus, che ancora non ha provveduto alla sostituzione dell'associazione convenzionata».