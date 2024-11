Cor 1 febbraio 2024 Summer Ryanair: 39 rotte su Cagliari La compagnia low cost irlandese ha annunciato il suo nuovo operativo record su Cagliari per l’estate 2024, con oltre 400 voli settimanali su 39 rotte



CAGLIARI - «Ryanair trasporterà 3 milioni di passeggeri da e per Cagliari, offrendo ai suoi cittadini ed ai visitatori la più ampia scelta e le tariffe più basse per prenotare city break e vacanze al sole con 39 destinazioni tra cui scegliere». Lo hanno detto a Cagliari i manager Ryanair presentando la stagione Summer più ricca di sempre dall'isola.



«C'è un'opportunità per la Sardegna di garantire una crescita accelerata dei passeggeri durante tutto l'anno, a condizione che il governo della regione Sardegna riduca i costi di accesso ed elimini la tassa comunale che ostacola la crescita e si traduce in una grave carenza di connettività e scelta nella stagione invernale. A condizione che il governo della regione Sardegna elimini l’addizionale municipale, Ryanair è pronta a rispondere portando 2 milioni di passeggeri in più in Sardegna all'anno (+50% di crescita) e aprendo una nuova base aerea nel Nord della Sardegna creando oltre 1.500 nuovi posti di lavoro».



«L’ottima performance registrata nel 2023 dalla compagnia irlandese nel nostro scalo è la conseguenza di un accordo pluriennale che rafforza la partnership con Ryanair e che, in prospettiva futura, ci vedrà impegnati a crescere ancora insieme, sia in termini di network che di frequenze. Anche grazie alla presenza della base operativa a Cagliari, Ryanair nel 2023 ha fatto viaggiare circa 2.700.000 passeggeri da e per il capoluogo sardo. Questo risultato consente di guardare con ottimismo alla crescita dello scalo» ha dichiarato Marino Piga, amministratore delegato di Sogaer, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari.