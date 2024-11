Cor 1 febbraio 2024 Limba Mission firmato Lucido Sottile Si intitola Limba Mission la nuova “trasmisserie” in lingua sarda scritta, prodotta, diretta e interpretata da LucidoSottile, in onda dal 18 febbraio al 16 giugno alle 9.30 su Rai 3 Sardegna e RaiPlay.



CAGLIARI - Cinque puntate della durata di 45 minuti, in onda ogni terza domenica del mese, vedranno Tiziana Troja e Michela Sale Musio affrontare una avvincente missione: trovare i dissidenti dell’unificazione della lingua sarda, e coinvolgerli nella stesura di un documento comune, superando innumerevoli difficoltà, rappresentate dal fronte separatista della LIC (Lingua Italiana Comune) e da una misteriosa forza malvagia determinata a sopprimere definitivamente l’uso e le varianti dell’antica lingua isolana.



Tra colpi di scena, divertissement, musica e azione, Le Lucide si muoveranno con la Limba Mission Mobile, un carro funebre degli anni ‘70, che aggiungerà mistero e glamour a tutta la storia. Tra ostacoli, pregiudizi e imprevisti lungo il cammino, le due agenti in missione affronteranno divertite temi cruciali quali lo spopolamento dei piccoli centri, l’amore per l’ambiente, gli esilaranti antichi dissapori tra “nordisti" e "sudisti” sardi e la rivalsa con la penisola: il famigerato “Continente”. In Limba Mission emerge il racconto di una Sardegna contemporanea, insolita, autoironica e dissacrante, nello stile LucidoSottile.



Soggetto, sceneggiatura e regia di Limba Mission sono di Tiziana Troja, la fotografia di Paolo Carboni, le musiche originali di Andrea Piraz, il montaggio e graphic design di Maurizio Temporin e Davide Dal Padullo, costumi di Stefania Grilli, trucco e acconciature di Stefania Bettini e Haniel Hairstylist, delegata alla produzione Federica Troja, con la direzione di produzione a cura di Michela Sale Musio e Tore Cubeddu, la produzione esecutiva di Terra de Punt, e la produzione Rai di Donatella Meazza.



Variegato e di livello il cast coinvolto nel corso della serie, composto da attori, musicisti e operatori culturali, tra i quali Elio Turno Arthemalle, Massimiliano Medda, Michele Sarti, Rossella Faa, Renzo Cugis, Tore Cubeddu, Lele Pittoni, Maria Giovanna Cherchi, Francesco Medda “Arrogalla”, Matteo Saddi, Daniela Vitellaro, Antonella Puddu, Emilio Puggioni, JoeJuanne Piras, Riccardo Pittau, Ivo Murgia, Michele Ladu, Luigi Bullitta “Angius House”, Matteo Lecca, Carla Collu, Carlotta Zamuner, Veronica Cannas, Federico Pinna e Luca Baghino.