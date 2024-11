S.A. 3 febbraio 2024 FC Alghero ospita la Bolotanese al Pino Cuccureddu I giallorossi ritornano in casa, ancora sul campo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, domenica calcio di inizio alle ore 15, per affrontare la Bolotanese nella quinta giornata di ritorno del campionato di Seconda Categoria girone



ALGHERO - La FC Alghero, dopo due trasferte consecutive, entrambe vittoriose contro Cuglieri e Calmedia Bosa, ritorna in casa, ancora sul campo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, calcio di inizio alle ore 15, per affrontare la Bolotanese nella quinta giornata di ritorno del campionato di Seconda Categoria girone E. Per la capolista un ritorno sul campo cittadino a causa della concomitanza con l'Olmedo che giocherà in casa al “Pintore – Caddeo”. Per i giallorossi, allenati da Peppone Salaris, l'imperativo è vincere e allungare la striscia di risultati positivi e proseguire il cammino in testa alla classifica. Il tecnico algherese spera nel recupero di alcuni giocatori infortunati o alle prese con l'influenza. Nelle ultime settimane la Fc Alghero ha dovuto fare i conti con diverse assenze per infortunio e con giocatori in non perfette condizioni fisiche che hanno giocato ugualmente.



«A parte il difensore Mario Lobrano, che spero di recuperare al più presto possibile – sottolinea Peppone Salaris – per il resto ci sono forti dubbi sul giovane Mario Finca mentre Christian Moretti sta recuperando bene dall'infortunio alla spalla subito a dicembre. Per il resto, questa settimana ho visto in crescita alcuni giocatori che, nelle scorse settimane, hanno avuto l'influenza. Questo fa ben sperare per le prossime gare, ad iniziare dall'impegno di questa domenica contro la Bolotanese. Non dobbiamo farci influenzare dalla classifica – avverte mister Salaris – perché contro di noi tutti danno il meglio di se e poi la Bolotanese è una buona squadra con degli elementi interessanti». La società e la squadra della Fc Alghero chiamano a raccolta tutti i tifosi giallorossi per questa domenica

pomeriggio, alle ore 15 al campo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia. L'ingresso alla partita è gratuito.