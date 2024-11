S.A. 3 febbraio 2024 Esplode bombola, muore donna a Sorso L´incidente è avvenuto intorno alle 14.30 e a provocarlo è stato l´esplosione di una bombola di gpl che alimentava una caldaia esterna alla casa. Si sono salvate la figlia e la nipote soccorse dai vigili del fuoco



SORSO - Una donna di Sorso è deceduta a causa dell'incendio divampato all'interno dell'abitazione in cui si trovava. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 e a provocarlo è stato l'esplosione di una bombola di gpl che alimentava una caldaia esterna alla casa. La figlia e la nipote sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco di Sassari sono invece riusciti a trarre in salvo la figlia e la nipote della vittima. L'incidente, che ha provocato ingenti danni e l'esplosione dei vetri delle case confinanti, si è verificato intorno alle 14.30.