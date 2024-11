Cor 13 febbraio 2024 Sicurezza, vice Ministro a Sassari A distanza di qualche giorno dalla visita di Matteo Salvini, arriva a Sassari per affrontare il probel sicurezza il vice Ministro delegato Nicola Molteni



SASSARI - «La sicurezza è un diritto di tutti. Insieme possiamo contrastare la criminalità e creare un ambiente più protetto per la nostra comunità. Lavoriamo insieme per un futuro più sicuro». Il coordinamento provinciale di Sassari della Lega Sardegna ha organizzato un incontro con Nicola Molteni, sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno. A distanza di qualche giorno dalla visita di Matteo Salvini , giovedì 15 febbraio, presso la Sala Angioy del palazzo della Provincia in Piazza d'Italia (ore 18), l'incontro col vice Ministro.