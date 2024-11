G.P. 17 febbraio 2024 Lavoro in Sardegna: cresce la domanda



Le buone notizie per il mercato del lavoro sardo arrivano con l´inizio del 2024. Le entrate previste per il primo trimestre del 2024, infatti, mostrano un aumento del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell´anno precedente Le buone notizie per il mercato del lavoro sardo arrivano con l´inizio del 2024. Le entrate previste per il primo trimestre del 2024, infatti, mostrano un aumento del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell´anno precedente • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat