Operatore socio sanitario: aggiornamento

SASSARI - Il corso, patrocinato dall’Azienda ospedaliero universitaria, si svolgerà mercoledì 21 febbraio dalle ore 15 alle 19 presso la sala riunioni del 7° piano dell’ospedale civile SS. Annunziata ed è rivolto agli Oss del comparto della sanità pubblica, privata e del terzo settore. Parteciperanno 70 uditori in presenza e circa 40 in videoconferenza, una platea di colleghe e colleghi che lavora nelle aziende sanitarie come dipendenti ed interinali, nelle cooperative sociali, nelle strutture private e del terzo settore. Scopo dell’iniziativa è quello di contribuire al dibattito che si sta tenendo al livello nazionale sulla bozza di accordo che ridefinisce il profilo professionale dell’Oss, documento al vaglio della Conferenza Stato Regioni che circa sei mesi ha avviato il confronto con i portatori di interesse (Ordini professionali, sindacati, associazioni di categorie e così via dicendo).



Il programma del corso prevede la partecipazione in qualità di relatori due Oss Valentina Dalu e Maria Giovanna Pulina e due Infermieri Chiara Favini e Eleonora Marongiu. L’apertura dei lavori è affidata alla Segretaria Generale della Cisl FP Gianfranca Solinas, seguiranno gli interventi del Segretario Territoriale con delega alla sanità Antonio Monni ed il Responsabile dipartimento del terzo settore e socio assistenziale Armando Ruzzetto. Interverranno al dibattito anche il Presidente e la vice Presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, Gianluca Chelo e Marica Soddu, i Direttori dei Dipartimenti delle professioni sanitarie e sociosanitarie della Asl ed Aou, Gianni Piras e Piero Bulla.



Gli argomenti oggetto del corso riguarderanno l’evoluzione della figura professionale istituita nel mese di febbraio del 2001 con atto della Conferenza stato regioni, l’importanza della formazione continua e le differenze tra contesti lavorativi e trattamenti contrattuali. Si parlerà di competenze, lavoro in équipe, di libera professione e soprattutto di sviluppo professionale e di carriera anche alla luce delle recenti norme che hanno superato la condizione giuridica dell’Oss da ruolo tecnico a ruolo sociosanitario. Infine e a conclusione dei lavori, è prevista una tavola rotonda dove si andrà ad esaminare il testo della bozza di accordo sulla revisione del profilo e della formazione, nel merito del quale la Cisl FP, a tutti i livelli, sta contribuendo al dibattito affinché l’Oss, al pari di altre figure, possa incontrare le giuste opportunità di crescita e sviluppo professionale.