S.A. 24 febbraio 2024 Il Malloppo in scena a Sassari e Cagliari La fortunata black comedy sarà in cartellone: martedì 27 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Sassari e da mercoledì 28 febbraio fino a domenica 3 marzo al Teatro Massimo di Cagliari (da mercoledì a venerdì alle 20.30, sabato alle 19.30 e domenica alle 19)



SASSARI - Sbarca nell'Isola “Il Malloppo” di Joe Orton, con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro per la regia di Francesco Saponaro (produzione La Pirandelliana): la divertente e dissacrante “black comedy” del drammaturgo britannico sarà in scena - in prima regionale - martedì 27 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Sassari e da mercoledì 28 febbraio fino a domenica 3 marzo al Teatro Massimo di Cagliari (tutti i giorni da mercoledì a venerdì alle 20.30, sabato alle 19.30 e domenica alle 19) per la Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC Sardegna. (La pièce sostituisce “Il segreto del talento” di Valeria Parrella e Paolo Coletta la cui tournée è stata rimandata).



Non è previsto invece l'incontro con gli artisti nel Foyer del Teatro Massimo per Oltre la Scena: il ciclo di appuntamenti pomeridiani inseriti nel progetto Legger_ezza 2024 riprenderà giovedì 7 marzo con i protagonisti di “Festen”. “Il Malloppo” (in inglese “Loot”) racconta di un furto in una banca e del tentativo di nascondere il denaro che s'intreccia con i preparativi per un funerale: i ladri, Dennis e Hal, per sfuggire alle indagini della polizia trovano un modo ingegnoso e alquanto insolito di far sparire il bottino proprio mentre la bara della madre defunta di Hal sta per intraprendere l'ultimo viaggio. Nella casa in lutto il signor McLeavy (padre di Hal) dialoga con l'infermiera Fay, e intanto alla porta si presenta Truscott, sedicente dipendente dell'Azienda Idrica: via via si svelano i segreti legami che esistono tra i personaggi, come i loro caratteri e le loro debolezze insieme con le loro aspirazioni, in un colorato e surreale affresco di varia umanità.



La fortunata commedia di Joe Orton, con toni da teatro dell'assurdo, interpretata tra gli altri da Alec Baldwin e Kevin Bacon (e in Italia per la prima volta nel 1972 da Mario Scaccia, con Gianna Giachetti e Tullio Valli per la regia di Sandro Sequi), affronta temi delicati e importanti come la famiglia e gli affetti, le relazioni amorose, la legge e la giustizia, il ruolo della polizia, la morale e la religione: “Il Malloppo” ha debuttato nel 1965 a Cambridge poi, dopo una prima tournée non esaltante, ha conquistato pubblico e critica grazie all'edizione londinese con Kenneth Cranham, Gerry Duggan, Simon Ward e Michael Bates, cui sono seguite numerose rappresentazioni nel West End e a Broadway confermando il successo e lo straordinario talento dell'autore di “Entertaining Mr Sloane”.



Nella foto: Marina Massironi