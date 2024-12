S.A. 27 marzo 2024 Bando barracelli a Ploaghe: scadenze il 4 aprile Il Comune di Ploaghe intende istituire la nuova compagnia barracellare locale. Con l’avviso pubblicato a febbraio sul sito istituzionale del comune è stato emanato il bando per poter accedere alla carica di barracello



PLOAGHE - L’amministrazione comunale di Ploaghe intende istituire la nuova compagnia barracellare locale. Con l’avviso pubblicato a febbraio sul sito istituzionale del comune è stato emanato il bando per poter accedere alla carica di barracello. Ai fini dell’affidamento dell’incarico, gli interessati devono essere in possesso di diversi requisiti fra cui: maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici; assolvimento della scuola dell’obbligo; idoneità fisica all’incarico; potersi validamente impegnare con disponibilità di tempo per almeno 20 turni annuali; possesso di regolare patente di guida di categoria non inferiore alla B; abilitazione al maneggio delle armi lunghe; possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell’ambiente del Comune di Ploaghe.



La domanda, comprendente specifica dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di accesso riportati nel bando e il possesso di eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali utili ai fini della valutazione, dovrà essere corredata da copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. La richiesta di ammissione alla procedura dovrà essere indirizzata al Comune di Ploaghe – Servizio Polizia Locale – Piazza San Pietro 1, 07017 Ploaghe, dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del 4 aprile 2023 tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it o recapitata direttamente al Servizio Protocollo del Comune di Ploaghe, Piazza San Pietro 1, Ploaghe.