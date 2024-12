S.A. 28 febbraio 2024 Doppio appuntamento allo SpazioT Sabato e domenica doppio appuntamento con ALT, fermate culturali alternative allo SpazioT di Alghero. L’Amore Sfigato di Teatro Concentrato sabato 2 Marzo alle 20 e Marco e l’amicizia spaziale di Gurdulù Teatro domenica 3 Marzo alle 19



ALGHERO - Proseguono gli appuntamenti di ALT, la rassegna ideata da SpazioT e ospitata nei nuovi locali di via Kennedy ad Alghero. Sabato 2 marzo, ma eccezionalmente anche domenica 3 marzo, due le compagnie in scena: Teatro Concentrato con “L’ Amore Sfigato” e Gurdulù Teatro con “Marco e l’amicizia spaziale”. L'Amore Sfigato è una maratona teatrale dedicata ad amori non proprio fortunati, uno spettacolo ironico e dissacrante, che ci ricorda quanto l'amore sia motore, benzina, macchina e autista della nostra intera esistenza. Romeo e Giulietta, La Traviata, Grease e Titanic perché l'amore più è bagnato (di lacrime) e più fa guadagnare. Il “teatro concentrato” è un format teatrale di e con Vanessa Aroff Podda e Emanuele Masillo, che condensa in pochi minuti le più grandi opere del genere umano.



Domenica alle ore 19 Gurdulù Teatro presenta al T uno spettacolo ispirato a “Il pianeta degli alberi di Natale” di Gianni Rodari adatto a tutti e tutte dai 5 anni. In scena Marta Pala che da voce e corpo ai personaggi del viaggio fantastico del protagonista. Coinvolgente e interattiva la messa in scena guida il pubblico di grandi e piccoli attraverso le invezioni linguistiche e le bizzarre e divertenti situazioni narrative delle pagine rodariane, tra marciapiedi mobili, temporali alla menta e camerieri robot! La regia è di Maurizio Giordo. ll titolo della rassegna si legge “al T” o “ALT”. Il T è il piccolo teatro che ospiterà spettacoli di teatro, danza, musica e nuovo circo fino a maggio. Alt è anche il tasto che attiva funzioni alternative e da questa duplice lettura deriva il sottotitolo della rassegna “fermate alternative culturali”.



«Alt è una chiamata a fermarsi, a prendersi un tempo per assistere alla magia di uno spettacolo dal vivo, una pausa per condividere, ridere, riflettere, emozionarsi. Alt è il tasto del PC che attiva le funzioni alternative, ci mostra quello che non sempre vediamo, attiva piccoli super poteri misteriosi, nascosti, eppure davanti ai nostri occhi. Alt è un segnale che invita alla prudenza, a rallentare e guardare...meglio! Alt è l’urlo di una comunità contro le ingiustizie sociali, economiche, culturali, contro la guerra, le discriminazioni, le disparità a favore del dialogo, della condivisione. Alt o al T, il nome del nostro spazio ad Alghero. Un invito ad abitarlo, a incontrare artiste e artisti, a stare insieme, ad ascoltare e a parlarsi». (Per informazioni chiamare SpazioT al 333-2490855. Il T si trova ad Alghero in via Kennedy 107A).