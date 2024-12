S.A. 1 marzo 2024 Pane e storia: conferenza ad Alghero La conferenza con Antonio Farris e Antonio Budruni,, organizzata in collaborazione con l’Accademia Sarda del Lievito Madre, l’Obra Cultural e la Plataforma per la Llengua, si terrà il 5 marzo alle ore 17,30, presso la Biblioteca Catalana



ALGHERO - Il Prof. Antonio Farris, presidente dell’Accademia Sarda del Lievito Madre, e lo storico Antonio Budruni cureranno la conferenza dedicata ai Pani tradizionali di Alghero, in data 5 marzo alle ore 17,30, organizzata in collaborazione con l’Accademia, l’Obra Cultural de l’Alguer e la Plataforma per la Llengua. Farris parlerà dell’impiego del lievito madre nella panificazione dei pani tipici locali, mentre Budruni parlerà della nomenclatura dei pani e dei forni algheresi, partendo da una ricerca nell’Archivio Storico Comunale (ASCA).



L’appuntamento gratuito ed aperto al pubblico è nella Biblioteca Catalana (c. de Pa i Aigua – via Ardoino n. 48), che da lunedì 11 marzo ospiterà il Corso sulla panificazione tradizionale con l’impiego del lievito madre, che ha già raggiunto il numero massimo di iscritti. Visto le tante richieste, gli organizzatori stanno pensando a una nuova edizione del corso. Chiunque fosse interessato può partecipare all’evento del 5 marzo e lasciare i propri dati ai responsabili delle associazioni.