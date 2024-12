Cor 5 marzo 2024 8 marzo, Vigili in Piazza d’Italia Per parlare di violenza di genere. L’8 marzo sarà la Giornata internazionale dei diritti delle donne. La Polizia locale di Sassari sarà in piazza d’Italia, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con uno stand



SASSARI - L’8 marzo sarà la Giornata internazionale dei diritti delle donne. La Polizia locale di Sassari sarà in piazza d’Italia, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con uno stand, per presentare le campagne di sensibilizzazione e formazione sviluppate e portate avanti con gli studenti e le studentesse degli istituti di istruzione secondaria del Comune di Sassari, tra le quali spiccherà l’ultima campagna scolastica 2024: “neanche con un fiore”, sul tema della violenza di genere.

Proprio durante tutto il mese di marzo le coordinatrici del progetto incontreranno circa 2000 studenti al fine di parlare insieme di violenza di genere e di educazione affettiva. Inoltre, durante la mattinata dell’8marzo, saranno proiettati i cortometraggi realizzati nei precedenti convegni da parte degli studenti e delle studentesse degli istituti superiori partecipanti alle campagne di formazione e sensibilizzazione avente come oggetto, oltre alla violenza di genere anche i fenomeni del revenge porn, bullismo, cyberbullismo. Sarà anche presentato il progetto Campo Scuola della Polizia Locale 2023, enorme successo per il Comando di Polizia Locale e per il Comune di Sassari che ha visto la partecipazione di 20 studenti e studentesse degli istituti scolastici di istruzione superiore partecipanti.