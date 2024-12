Cor 5 marzo 2024 Spazio S´Arza: Teatro a Primavera La festa della donna si tinge di teatro nello Spazio S´Arza di via Guido Sieni 2M. L’8 marzo prenderà il via la sesta edizione di "Teatro a Primavera", rassegna che la compagnia Teatro S´Arza dedica ai bambini e alle loro famiglie



SASSARI - La festa della donna si tinge di teatro nello Spazio S'Arza di via Guido Sieni 2M. L’8 marzo prenderà il via la sesta edizione di "Teatro a Primavera", rassegna che la compagnia Teatro S'Arza dedica ai bambini e alle loro famiglie. Alle 18.00 la compagnia sassarese padrone di casa proporrà “Fuochi”, spettacolo di poesia che sviscera il tema dell'amore nelle opere di Marguerite Yourcenar per la regia di Romano Foddai. A seguire Il Crogiuolo di Cagliari porterà in scena “Due donne”, la storia di una casalinga e di una prostituta, due donne che la città coinvolge, sfrutta e disprezza.



La rassegna, i cui temi principali sono la condivisione e la trasmissione di valori sociali e comunitari sulle dinamiche dell'infanzia e dell'adolescenza, proseguirà il 9 marzo alle 17.30 con “Il libro magico” del Teatro Zeta de L'Aquila. Lo spettacolo racconta di un vecchio libro, abbandonato nella cameretta di due bambini, che i due aprono senza troppe aspettative. Ma ecco che accade la magia e fa il suo ingresso un cantastorie un po’… particolare. Cosa succederà?



La rassegna proseguirà con quattro spettacoli del Teatro S'Arza: il 29 marzo alle ore 17.30 andrà in scena “Parola di Cocorito” del Teatro S'Arza, uno spettacolo di attori e burattini, nato da un progetto di educazione e stimolo alla lettura. È la trasposizione scenica di quattro racconti per bambini, selezionati per la loro capacità di comunicare ai bambini e alle loro famiglie i preziosi valori della società. Successivamente, il 4 aprile alle ore 17.30, verrà rappresentato “Patapumfete!!”, uno spettacolo comico mimico-gestuale che racconta, in chiave clown, le vicissitudini di un personaggio svampito che attrae, per la sua dabbenaggine, scherzi e imbrogli su di sé. Il terzo spettacolo sarà Il magico mondo di Oz”, in scena l’11 aprile alle ore 17.30. Il fascino di questo classico per l'infanzia, divenuto famoso in tutto il mondo, sta nel suggestivo candore e nella straordinaria forza delle situazioni avvincenti e immerse al tempo stesso in una delicata atmosfera di sogno. Lo spettacolo, nella rielaborazione colorata del Teatro S'Arza, assume un particolare valore formativo in quanto coinvolge i bambini in simpatiche animazioni direttamente sulla scena, nelle quali interpretano api, lupi, fiori e personaggi fantastici.



Il quarto, che andrà in scena il 21 giugno sempre alle ore 17.30, è “La principessa delle nuvole”, spettacolo tratto dall’antologia di fiabe africane selezionate da Nelson Mandela che narra la storia d'amore fra la principessa del Regno delle Nuvole e un povero contadino che viene osteggiata dal padre della Principessa, il Re delle Nuvole. Lo spettacolo, con attori e burattini, riporta sul palco i colori e le atmosfere africane del racconto dell'antologia di Nelson Mandela. La regia degli spettacoli è di Romano Foddai, in scena Maria Paola Dessì, Francesco Petretto e Stefano Petretto, luci e fonica di Emilio Foddai. Il 4 e 5 maggio alle 17.30 la rassegna ospiterà “Shivoham” del Teatro Mutamento Zona Castalia di Torino: lo spettacolo, intrecciando i linguaggi di teatro danza indiano, canto e video, indaga il tema della Coscienza. Quale relazione esiste tra il nostro livello di consapevolezza, la visione spirituale e la distruzione o protezione ambientale e sociale?



Il 1° giugno alle 17.30 La bottega dei Teatranti porterà in scena lo spettacolo di Ivano Cugia “Janas, Surbile e altri miti della Sardegna”, uno spettacolo che mette in scena le principali leggende mitologiche della nostra isola. Tutti gli spettacoli saranno rappresentati nello Spazio S’Arza di via Guido Sieni 2M a Sassari. È consigliata la prenotazione ai numeri 079280335, 3471948043 e 3519818340 o alla mail teatrosarza@gmail.com. La manifestazione è stata realizzata con il contributo dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna.