Cor 9 marzo 2024 Palazzo Ducale: graduatorie Reis Pubblicata la graduatoria definitiva sul reddito di inclusione sociale, la misura regionale di contrasto alla povertà, che comprende 1651 nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall’avviso.



SASSARI - Pubblicata la graduatoria definitiva del Reis (reddito di inclusione sociale, la misura regionale di contrasto alla povertà), che comprende 1651 nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. I fondi trasferiti dalla Regione non consentono tuttavia di soddisfare tutte le domande e pertanto si procederà all’attivazione del Reis sino a esaurimento delle risorse attualmente disponibili: presumibilmente poco più di 1000 destinatari.



Il settore Politiche, servizi e coesione sociale ricorda che la normativa regionale prevede l’obbligo di adesione a un progetto che il nucleo familiare deve sottoscrivere con il servizio sociale. Pertanto a partire da lunedì 11 marzo a venerdì 15 marzo dalle 9 alle 12 e il martedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17, i nuclei familiari inseriti in graduatoria dal numero 1 al numero 500 devono presentarsi negli uffici del Servizio Sociale di via Zara 2 per la sottoscrizione del progetto e la conferma o variazione dell’Iban su cui accreditare il contributo. La mancata presentazione al colloquio per l’elaborazione del patto sociale nella settimana su indicata senza valido e giustificato motivo sarà considerata come rinuncia al Reis.



Nei giorni successivi si procederà con la convocazione degli ulteriori beneficiari in graduatoria, indicando giorni e orari, sino a esaurimento dei fondi disponibili. Il Comune ha intanto richiesto agli uffici regionali un’integrazione delle risorse tale da consentire l’erogazione del Reis a favore di tutti i nuclei in graduatoria o del maggior numero possibile degli stessi. L’Amministrazione comunale è in attesa di ricevere dalla Regione l’autorizzazione a utilizzare fondi regionali nella disponibilità del Settore, oltre a un ulteriore stanziamento di un milione di euro necessario per dare risposta a tutti i richiedenti aventi diritto.