Cor 10 marzo 2024 Siligo: fermato con 13,5 kg di coca



BONORVA - Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bonorva hanno tratto in arresto in flagranza di reato un autotrasportatore incensurato del cagliaritano trovato in possesso di 13,5 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nella circostanza, i militari mentre effettuavano un servizio di controllo del territorio, in orario notturno, hanno individuato un autoarticolato in sosta nell’area antistante il supermercato Eurospin di Siligo e di conseguenza procedevano al controllo dell’autista e della merce trasportata.



Il bottino era nascosto tra il materiale ferroso trasportato, dove era presente una scatola con del nastro giallo dove all’interno si rinvenivano ben 12 panetti di cocaina di forma rettangolare marchiati in maniera differente. La sostanza stupefacente veniva anche analizzata mediante narcotest che evidenziava un elevato valore di purezza. Dalla ricostruzione degli eventi l’autista si sarebbe dovuto dirigere nel cagliaritano dopo aver effettuato varie consegne lungo il percorso.



Al termine delle operazioni si è proceduto a sequestrare lo stupefacente ed a dichiarare in stato di arresto l’autotrasportatore che veniva tradotto presso il carcere di Sassari – Bancali a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il sequestro ha permesso di sottrarre dal mercato un notevole quantitativo di sostanza stupefacente che con eventuali tagli avrebbe potuto fruttare ai malviventi centinaia di migliaia di euro.