Cor 9:05 Pronto soccorso, rischio chiusura

Mercoledì protesta al Civile di Alghero Incontro pubblico fissato per il giorno mercoledì 30 aprile alle ore 9.30 presso i parcheggi dell’Ospedale Civile di Alghero. Invitati cittadini, associazioni, sindacati e amministratori



ALGHERO - «La chiusura del Pronto Soccorso di Alghero è un colpo alla nostra sicurezza, alla nostra dignità, al nostro diritto alla salute. Oggi può toccare a qualcuno che conosciamo, domani può toccare a noi. Non possiamo restare in silenzio. Dobbiamo far sentire la nostra voce, condividere il messaggio, coinvolgere chiunque tenga a questa città e alla sua gente».



L’incontro, all'indomani della denuncia pubblica del consigliere comunale e presidente della Commissione consiliare alla sanità del comune di Alghero, Christian Mulas, è organizzato dal basso e aperto a tutti i cittadini, alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, ed è finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul rischio di chiusura del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Alghero.



Sarà un momento di confronto civile e costruttivo, libero da simboli di partito, per difendere un diritto fondamentale: quello alla salute. Oggi più che mai importante dopo decenni di promesse mancate e cocenti delusioni, per un territorio, quello di Alghero, sempre e costantemente dimenticato e abbandonato a se stesso dagli amministratori di turno.