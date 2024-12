Cor 16 marzo 2024 Poglina, navigazione interdetta e bagni vietati Appesantiti enormemente i limiti ed i divieti in previsione della prossima stagione estiva. Mazzata per i diportisti ad Alghero. La "Nato" - così è comunemente conosciuta la zona - è uno dei pochi luoghi che garantiva riparo a sud di Alghero



ALGHERO - «Interdette la navigazione, l’ancoraggio, la sosta, la pesca, la balneazione ed ogni ulteriore attività di superficie e subacquea». E' l'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disposta di concerto col Ministero della Difesa - Raggruppamento Unità Difesa.



Lo specchio acqueo interessato dalle nuove limitazioni, comunemente noto come la "Nato", è quello antistante la località “Torre Poglina”, ma rispetto alle restrizioni passate, vede enormemente appesantiti limiti e divieti. Una vera mazzata per numerosi diportisti considerato che la zona - ampiamente frequentata durante la stagione estiva - risulta anche l'unica scogliera che garantiva riparo sicuro a sud di Alghero.



Nell'ordinanza si sottolinea come si sarebbe reso necessario adottare provvedimenti di interdizione «a tutela della pubblica incolumità e delle installazioni militari, estendendo l’area e la durata di tale interdizione sulla scorta di quanto richiesto dal Ministero della Difesa». E' noto, infatti, che la zona è da sempre interessata dalla presenza di servitù militari e la scelta di ampliarne drasticamente i limiti evidenzia mutate necessità di difesa, probabilmente riconducibili al delicato scenario geopolitico internazionale.



Nell'estratto di mappa: l'intera zona interdetta della costa di Alghero