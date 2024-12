Cor 21 marzo 2024 Pietro Marongiu al Labirinto di Alghero Nuovo appuntamento della libreria il labirinto Mondadori di Alghero. Venerdì 22 marzo alle ore 18 presso l´hotel Soleado si terrà la presentazione del libro del giornalista Pietro Marongiu, "Raccontami", edito da La zattera



ALGHERO - L'autore dialogherà con il giornalista Pier Luigi Piredda. L'ingresso è libero. “Raccontami" affronta il tema dell'essere figli, sperimentare il mondo e diventare adulti senza la presenza fondamentale dei genitori. Crescere orfani è come essere figli a metà e riporta sempre alla stessa domanda, "il perché di questa sorte", una domanda che non può avere risposta. Il romanzo è anche un inno alla famiglia, ai preziosi insegnamenti di chi resta, ai punti di riferimento fondamentali nella crescita di un ragazzo.



Pietro Marongiu è un giornalista pubblicista, nato a Seneghe nel 1956. Ex Luogotenente dell’Esercito Italiano, per il quale ha svolto diverse missioni all’estero, oggi collabora con il quotidiano “La Nuova Sardegna”, per il quale segue il territorio della provincia di Oristano e in particolare quello del Montiferru. Dalla sua passione per la storia e l’archeologia sono nate diverse trasmissioni televisive sulla cultura e le tradizioni popolari, andate in onda su emittenti locali. Ha pubblicato le raccolte di poesie Per amore solo per amore. Sospesi nell’infinito e Pellegrino nel tempo. Per la Zattera ha pubblicato “La danza della farfalla” (2016) e Oltre la notte (2018).