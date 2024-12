Cor 21 marzo 2024 Massimiliano Fois racconta il tragico mitragliamento Dei pescatori nella rada di Alghero che provocò sei morti civili. Il 25 marzo e il 9 aprile lo scrittore e storico, in collaborazione con il Circolo Filatelico-Numismatico del Modellismo e Collezionismo Algherese, incontrerà gli studenti dell´Istituto Tecnico Roth ed il Liceo Artistico



ALGHERO - Il 25 marzo e il 9 aprile lo scrittore e storico Massimiliano Fois in collaborazione con il Circolo Filatelico-Numismatico del Modellismo e Collezionismo Algherese, incontrerà gli studenti dell'Istituto Tecnico Roth ed il Liceo Artistico Francesco Costantino di Alghero, per raccontare e ricordare una storia algherese del 1943. Il tragico mitragliamento dei pescatori nella rada di Alghero che provocò sei morti civili. Alle scuole verranno donate alcune copie del libro “Ottant'anni fa il buio in un giorno di primavera. A ricordo dei pescatori caduti ad Alghero il 14 maggio 1943” (Edizioni del Sole). L'iniziativa nel frattempo sta per essere accolta da altri Istituti Superiori. «Si racconta per ricordare, riflettere e per capire che da un momento all'altro, tutto può cambiare. Ai giovani spetta la salvaguardia del nostro futuro e per non commettere gli errori del passato bisogna conoscerlo». dice Massimiliano Fois.