Cor 23 marzo 2024 Alghero, trasferta insidiosa ad Abbasanta Campionato di Promozione (26ª giornata). Domani i giallorossi affronteranno una formazione in piena lotta per la salvezza. Il mister Giandon torna in panchina dopo la squalifica



ALGHERO - Trasferta insidiosa per l’Alghero nella 26ª giornata del girone B di Promozione. Domani, domenica 24 marzo, alle 15 la squadra di mister Giandon farà visita all’Abbasanta, formazione in piena lotta per la salvezza. Entrambe le squadre vanno a caccia di punti, per due obiettivi contrapposti.



L’Alghero vuole proseguire la rincorsa alla vetta, attualmente occupata dalla Nuorese con tre lunghezze di vantaggio sui giallorossi. Ma in corsa per un “posto al sole” ci sono anche Usinese (seconda) e Macomerese (quarta). Tutte le squadre sono racchiuse in appena cinque punti, una battaglia avvincente in un girone che si sta dimostrando particolarmente equilibrato.



«Nell’ultima gara col Porto Torres non siamo stati molto brillanti, un pò per bravura loro e un pò per le scorie delle ultime giornate. Siamo comunque cresciuti a gara in corso e abbiamo ottenuto un'importante vittoria. Domenica ad Abbasanta affronteremo una squadra viva che sta dimostrando di voler mantenere la categoria, sarà una partita per gambe forti e sguardo giusto» afferma Gian Marco Giandon, allenatore dell’Alghero, che tornerà in panchina dopo la squalifica. Out per lo stesso motivo, questa domenica, i difensori Marco Urgias e Antonio Masala oltre all’attaccante Marco Carboni. Ai box per infortunio il portiere Antonio Secchi, in compenso tornerà Paolo Carboni.