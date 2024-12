Cor 24 marzo 2024 Successo a Battipaglia per le Woman La squadra di Restivo soffre, contiene le folate di Johnson e compagne, per poi colpire nell´ultimo quarto con le giocate di Carangelo e Raca, ancora una volta decisiva nei momenti chiave



SASSARI - Le Women conquistano un grande successo playoff a Battipaglia 83-72 con le campane avversario ostico e in piena rimonta in campionato. La squadra di Restivo soffre, contiene le folate di Johnson e compagne, per poi colpire nell'ultimo quarto con le giocate di Carangelo e Raca, ancora una volta decisiva nei momenti chiave. Break determinante di 14-4 che fa il vuoto con Toffolo chiude il confronto con una tripla, straordinaria Joens con 20 punti e 10 rimbalzi. Bravissima Sassari a gestire il ritmo (solo 5 perse e 8 recuperi) e a portare a casa due punti pesantissimi in ottica playoff.