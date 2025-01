S.A. 29 marzo 2024 Nuova vita per il lido Punta Bianca Pubblicazione all’albo pretorio del Comune, è ufficiale: la Regione Sardegna ha indetto una “Procedura comparativa ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione demaniale marittima relativa al complesso immobiliare sito nel litorale di Sassari località Platamona, denominato “Punta Bianca”, da destinare ad attività turistico ricreative”



SASSARI - La notizia, attesa da anni, è arrivata nella notte tra il 28 e il 29 marzo e oggi, con la pubblicazione all’albo pretorio del Comune, è ufficiale: la Regione Sardegna ha indetto una “Procedura comparativa ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione demaniale marittima relativa al complesso immobiliare sito nel litorale di Sassari località Platamona, denominato “Punta Bianca”, da destinare ad attività turistico ricreative”.



«Dopo anni di attesa e numerose lettere di sollecito da parte nostra, e grazie anche al lavoro dal direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, Rita Soddu, finalmente la Regione Sardegna ha preso in mano la questione e speriamo che ci siano i tempi utili affinché già da questa stagione balneare il Lido possa offrire servizi a sassaresi e turisti e dare una nuova vita alla zona» ha commentato il sindaco Nanni Campus che ha anticipato la notizia oggi, 29 marzo, durante un incontro con la stampa su un altro tema, sempre legato al turismo e al rilancio del territorio, anche in chiave turistica.



L’avviso sarà pubblicato da oggi e gli interessati avranno tempo fino al 2 maggio per farsi avanti e ottenere la gestione del lido Punta Bianca. La struttura è stata chiusa durante la pandemia e non ha più riaperto. Nel tempo è stata oggetto di atti vandalici ed è andata inesorabilmente in rovina. Ora potrà rinascere e ritornare a essere quel luogo perfetto per una giornata al mare a un passo dalla città.