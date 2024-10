Sud Sardegna, matrimoni da favola

15/10/2024 Uno chapiteau per il patio del Quarter Forza Italia all'attacco: Tendone inutile e costoso Era stato acquistato nel 2017 in occasione della storica partenza del centesimo Giro d'Italia e utilizzato per coprire la sala stampa, poi richiuso e conservato: la giunta Cacciotto ha deciso di rispolverarlo. Sarà installato per il Cap d'Any 2024-2025