S.A. 15 aprile 2024 Karate: un´algherese è Vice campionessa nazionale Si sono svolti a Roma i campionati nazionali di karate CSAIN per le due specialità di kata e kumite. Exploit di Maira Barabesi, atleta della Why Company Martial Gym Alghero



ALGHERO - Si sono svolti a Roma i campionati nazionali di karate CSAIN per le due specialità di kata e kumite. A questa prestigiosa gara ha partecipato anche Maira Barabesi, della Why Company Martial Gym Alghero, ma che ha gareggiato con i colori della società kanazawa dei maestri Piludu. Dopo numerosi combattimenti vinti, dando prova di determinazione e tecnica, la finale la ha vista accontentarsi del secondo posto, dopo aver subito un pugno alla gola, tecnica vietata per la pericolosità, ma conteggiata lo stesso. Un secondo posto onorevolissimo per una competizione nazionale di cinture nere.



Nella foto: Mara Baraibesi