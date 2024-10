S.A. 17 aprile 2024 Andrea Pennacchi in scena ad Alghero In cartellone mercoledì 17 e giovedì 18 aprile alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne di “Pezzi Unici”, la rassegna “trasversa” del CeDAC, poi venerdì 19 aprile alle 21 al Teatro Civico “Gavì Ballero” di Alghero e sabato 20 aprile alle 21 all´AMA / Auditorium Multidisciplinare di Arzachena



ALGHERO - Un vivido affresco del Belpaese con “Pojana e i suoi fratelli”, divertente e corrosivo spettacolo di e con Andrea Pennacchi, con musiche di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato (produzione Teatro Boxer in collaborazione con People) in cartellone mercoledì 17 e giovedì 18 aprile alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne di “Pezzi Unici”, la rassegna “trasversa” del CeDAC, poi venerdì 19 aprile alle 21 al Teatro Civico “Gavì Ballero” di Alghero e sabato 20 aprile alle 21 all'AMA / Auditorium Multidisciplinare di Arzachena sotto le insegne de La Grande Prosa firmata CeDAC Sardegna.



Una galleria di personaggi, a partire da Franco Ford detto “Pojana”, un ricco padroncino nato per una versione de “Le allegre comari di Windsor” di William Shakespeare ambientata in Veneto, con una fissazione per «le armi, i schei e le tasse, i neri, il nero», incarnazione di un Nord Est sconosciuto, dove all'immagine dei «provinciali buoni, gran lavoratori, un po’ mona, che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri» di è ormai sostituita quella assai più inquietante di un popolo di «evasori, razzisti, ottusi».



Andrea Pennacchi racconta la mutazione antropologica della Padania attraverso le storie di Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e naturalmente il “Pojana”, già approdato sulla ribalta televisiva di Propaganda Live, dove ha messo in luce la sua vera natura: «un demone, piccolo, non privo di saggezza, che usa la verità per i suoi fini e trova divertenti cose che non lo sono, e che è dentro ognuno di noi». Una fotografia dell'Italia alle soglie del Terzo Millennio, con le derive pericolose della xenofobia e del razzismo, tra pregiudizi e stereotipi, con salde radici nell'ignoranza ma anche nella rabbia e nella paura di chi si sente vittima di un'ingiustizia, in lotta contro il mondo, in un'epoca confusa in cui sembra essersi smarrita la coscienza del bene e del male.



Nella foto: Andrea Pennacchi