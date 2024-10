S.A. 19 aprile 2024 Sant Jordi: serata di poesia da Cyrano Nell´ambito della manifestazione sabato 20 Aprile dalle 18,30 il festival dedica una serata alla poesia con Anna Borghi che sarà ospite dello spazio all´aperto della Libreria Cyrano per presentare la sua nuova raccolta di poesie "Fiera"



ALGHERO - Anche quest'anno il festival Dall'altra del mare contribuisce con i suoi eventi al cartellone di "Sant Jordi a l'Alguer", la festa organizzata dalla Generalitat de Catalunya in collaborazione con le biblioteche, le librerie e le associazioni di Alghero. Nell'ambito della manifestazione sabato 20 Aprile dalle 18,30 il festival dedica una serata alla poesia con Anna Borghi che sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano per presentare la sua nuova raccolta di poesie "Fiera", appena pubblicata da Catartica. Interverranno con l'autrice Speranza Piredda e Claudia Crabuzza. Fiera” è un cammino poetico che conduce dalla sofferenza al riscatto, attraverso la riscoperta di sé. È un percorso condiviso da molte donne che affrontano gli ostacoli del cuore e le limitazioni imposte da una società che le definisce e le chiude in un quadretto. Ma da un “vecchio tozzo di cavolo dimenticato in frigorifero”, si può rinascere, per rendersi libere e forti. Sensibili e sensuali senza divenire merce. Armate del proprio mistero, le donne si ergono dignitose e consapevoli, come animali selvaggi e indomabili.



Anna Borghi, nata a Firenze nel 1959 e ora residente in Sardegna, è una poetessa e artista poliedrica. Sin da giovanissima ha dimostrato una forte predisposizione per la scrittura, pubblicando la sua prima poesia a soli 10 anni. Da allora ha organizzato numerosi eventi culturali e artistici, praticando anche la danzaterapia e pubblicando racconti e poesie. La sua passione per la vita e la sua dedizione alla creatività emergono nelle sue opere, che spesso riflettono una profonda connessione con la natura e lo spirito umano. Dall’altra parte del mare è un festival letterario internazionale ideato e realizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della libreria Cyrano Libri Vino Svago e il contributo di Fondazione Alghero, Regione Autonoma della Sardegna, Camera di Commercio IAA di Sassari, Comune di Alghero e Comune di Putifigari.



Nella foto: la cantante Claudia Crabuzza