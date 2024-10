Cor 20 aprile 2024 É tempo di Primavera in Romangia Il programma per il mese di aprile proseguirà con eventi musicali ed enogastronomici, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, appuntamenti religiosi legati ai percorsi del turismo lento, nel consueto mix che unisce e rappresenta al meglio le tradizioni culturali, religiose e turistiche



SORSO - La nuova edizione di "Primavera in Romangia", organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il comitato Beata Vergine Noli me Tollere, le associazioni locali, Cartoon Fest e Borgo degli ulivi - aprirà venerdì 19 aprile con Percorsi di Romangia e il progetto scuola Terra d'olio- "Olio evo. Dal campo alla tavola”, realizzato in collaborazione con Frantoio Uggias, Associazione Città dell'olio e Assolisa.



Il programma per il mese di aprile proseguirà con eventi musicali ed enogastronomici, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, appuntamenti religiosi legati ai percorsi del turismo lento, nel consueto mix che unisce e rappresenta al meglio le tradizioni culturali, religiose e turistiche della città e del territorio. Attesissima la tre-giorni del Cartoon Fest, unica tappa in Sardegna, in agenda il 25, 27 e 28 aprile, che sarà ospitata nelle accoglienti strutture del Borgo degli Ulivi.



Mercoledì 1° maggio, come già annunciato, andrà in scena il festival musicale del “Primo maggio a Sorso”, con ospiti del panorama musicale nazionale, artisti locali, dj set, animazione, stand food&beverage e mercatini. Giovedì 9 si continua con il “Maggio dei libri a Sorso” e le numerose iniziative organizzate dalla Biblioteca comunale “Salvatore Farina”, che danno appuntamento anche al 16, al 23 e al 30 maggio. Domenica 5, al Palazzo Baronale, “La magia del Teatro”, con la Scuola d’arte La Volpe Bianca e venerdì 24 l’invito sarà ancora sul palco del Palazzo Baronale per la commedia dialettale con l’Associazione teatrale Abbisumeu e il suo “20mila passi nel vento”.



Domenica 12, in piazzale Cappuccini, il grande protagonista sarà il Moscato di Sorso-Sennori con “Oro di Romangia - Shaker e arte”. Sabato 25 e domenica 26 le attese e sempre molto partecipate celebrazioni in onore della Beata Vergine Noli Me Tollere, con la consueta diretta televisiva della messa celebrata nella chiesa dei Cappuccini. Nella locandina di seguito, il programma dettagliato delle iniziative religiose, che prenderanno il via il 30 aprile con la celebrazione della Santa Messa di apertura del Mese mariano, e che proseguiranno con un calendario denso di appuntamenti per tutto il mese.