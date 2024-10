Stefano Soro 23 aprile 2024 L'opinione di Stefano Soro Ad Alghero la Consulta dello Sport



Sarebbe bello che tutti i candidati a sindaco di Alghero e le rispettive coalizioni inserissero nel proprio programma l’istituzione della Consulta Comunale dello Sport. Purtroppo, molto spesso, lo sport viene considerato come l’ultima ruota del carro quando invece rappresenta non soltanto uno strumento di inclusione e coesione sociale ma anche un validissimo strumento di promozione del territorio. Soltanto per fare un esempio banalissimo, pensiamo alle squadre cittadine che rappresentano Alghero nei campionati regionali e soprattutto nazionali. Senza considerare gli aspetti legati al turismo sportivo (manifestazioni ed eventi dedicati, etc.). Ma credo soprattutto che la presenza di una Consulta Comunale dello Sport consentirebbe di recepire le istanze (e le problematiche) elle numerose associazioni e società sportive che operano sul territorio. Penso, visto che la vicenda mi riguarda da vicino essendo un dirigente, alla Futsal Alghero che per una stagione intera ha dovuto giocare le partite casalinghe lontano dalla città. E fa specie che anche l’ultima squadra di calcio a 5 che aveva calcato parquet nazionali (l’Alguer C5) era stata costretta all’epoca ad un esilio forzato. Possibile che in tutti questi anni non ci si sia posti il problema? Ecco, penso che la Consulta possa servire anche a questo. A monitorare attentamente la situazione e avere contezza delle problematiche di ogni società, molte delle quali costrette a salti mortali per portare avanti le attività, per poi cercare di intervenire tempestivamente e sopperire alle carenze. Un organo consultivo, dunque, ma soprattutto di partecipazione e di confronto tra l’amministrazione comunale e il mondo dello sport cittadino. Per avvicinare le due parti e per dare la giusta dignità allo sport, non soltanto a parole. Siete disposti a prendere questo impegno?



*giornalista e dirigente sportivo