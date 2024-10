S.A. 26 aprile 2024 Alghero Calcio anticipa con il Luogosanto 12 punti in palio e quattro partite da qui alla fine: i giallorossi sperano di fare bottino pieno per sognare il primo posto nel girone B di Promozione. Appuntamento alle 16 al Pino Cuccureddu



ALGHERO - Quattro partite alla fine, 360 minuti da giocare e 12 punti a disposizione. Rush finale nel girone B di Promozione con tre squadre in lotta per il primo posto e il salto in Eccellenza. Tra queste anche l’Alghero, seconda in classifica a -1 dalla capolista Nuorese. Domani, sabato 27 aprile, alle 16 al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia va in scena l’anticipo della 31ª giornata tra i giallorossi e il Luogosanto. La prossima avversaria dell’Alghero, con i suoi 39 punti, è apparentemente tranquilla ma anche nelle ultime giornate ha dato filo da torcere a molte squadre, anche una settimana fa all’Usinese, altra compagine in corsa per la vittoria del campionato.



Ecco perché l’allenatore Gian Marco Giandon chiede ai suoi massima concentrazione: «Innanzitutto è doveroso mettere in evidenza i risultati che stanno ottenendo i ragazzi, il grande lavoro che stanno facendo in un momento così cruciale e impegnativo soprattutto da un punto di vista mentale. Mancano 4 partite, a partire da quella di sabato col Luogosanto: 12 punti a disposizione, dobbiamo continuare a crederci e mantenere alto il livello di concentrazione e prestazione». «Quella di domani per l’Alghero è la penultima partita casalinga del campionato e la società auspica ancora una volta che le tribune del “Pino Cuccureddu” siano gremite. Ora più che mai la squadra ha bisogno del sostegno di tutta la città»: l'appello della società.