S.A. 29 aprile 2024 Maltempo: 1 Maggio rinviato a Sorso L’ Amministrazione comunale in accordo con tutti gli altri operatori e le attività produttive coinvolte, ha ritenuto opportuno rimandare a data da destinarsi l’evento musicale del Primo maggio a Sorso



SORSO - A causa delle condizioni meteo avverse, che per la giornata di mercoledì prossimo prevedono forti piogge e raffiche di vento, l’Amministrazione comunale in accordo con tutti gli altri operatori e le attività produttive coinvolte, ha ritenuto opportuno rimandare a data da destinarsi l’evento musicale del Primo maggio a Sorso. Il programma prevedeva la presenza di Aka 7even, reduce dal recente ottimo posizionamento al festival di Sanremo; il rapper torinese Boro Boro, il vincitore del "Premio Lunezia Rap" 2021 Vegas Jones; e Rani, Beppe Dettori, Gabriele Spanu, Antonello Corraduzza, Th, Senza Base, Don Luca, Sossu Racconta, Apache, The Help Band, Sold Out, La Variante di Vasco, Anistema, Asteroyd, So You, The Snus e i dj Felix e Steros, Beppe Spanu e Costeau e Daniel Dj.