Primo Maggio di pioggia in Sardegna

ALGHERO - Meteo incerto con repentini cambiamenti climatici. Temperature quasi estive, con oltre 27 gradi nella costa tra Alghero e Castelsardo, minime intorno ai 5-8 gradi sui rilievi più alti dell'Isola. La Sardegna dovrà ancora attendere per vedere sbocciare definitivamente la bella stagione e salutare l'arrivo dell'estate. Dalla giornata odierna fino a venerdì sull'isola si abbatteranno piogge e temporali anche di forte intensità con temperature in calo un po in tutte le zone. Il sole dovrebbe ritornare a splendere tra sabato e domenica.