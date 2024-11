Cor 2 maggio 2024 Alghero cenerentola, Olbia +56% Il traffico aeroportuale di passeggeri in Italia segna nel mese di marzo 2024 una crescita importante a due cifre (+13%). Il Costa Smeralda lo scalo più performante in Italia, il Riviera del Corallo tra i peggiori



OLBIA - Alghero 72.161 passeggeri (+1% sul 2023), Olbia 82.736 (+56%), Cagliari 285.092 (+9%). Questo il dato definitivo dei tre scali sardi nel mese di marzo 2024: Il traffico aeroportuale di passeggeri in Italia segna nel primo mese primaverile una crescita importante a due cifre (+13%), con Olbia che fa il balzo maggiore, attestandosi come scalo più performante a livello nazionale. Per contro è proprio il Riviera del Corallo di Alghero a crescere decisamente sotto media, confermandosi la cenerentola tra gli aeroporti nell'Isola. Tra le infrastrutture oltre il milione di passeggeri su base annua, fanno peggio in Italia soltanto Genova e Lamezia Terme.