Cor 1 maggio 2024 L´Alghero espugna anche Sennori

Tutto negli ultimi 180 minuti Campionato di Promozione (32ª giornata): 2-1 dei giallorossi con i gol di Mereu e Franchi nella ripresa. Ora gli ultimi 180’ da giocare. Domenica al “Pino Cuccureddu” arriva la Lanteri Sassari



ALGHERO - A Sennori arriva l’ottava vittoria consecutiva per l’Alghero che consolida il secondo posto e resta a -1 dalla capolista del girone B di Promozione. Al “Basilio Canu” finisce 2-1 per i giallorossi con i gol di Mereu e Franchi arrivati nella ripresa.



Il primo tempo si chiude a reti bianche nonostante alcune buone occasioni collezionate dai giallorossi. Al 6’ primo squillo con Sasso, poi al 21’ ci prova capitan Mereu su punizione ma la palla finisce sopra la traversa. Al 25’ si vedono anche i padroni di casa: Capra serve Pilo che impegna Piga, bravo a mandare in angolo. Intorno alla mezzora prima Sasso per l’Alghero poi Desini per il Sennori ci provano con due conclusioni da fuori area. L’occasione più clamorosa però è al 35’: Mereu su punizione colpisce il palo. Al 40’ i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Desini, mentre l’ultimo sussulto arriva quasi allo scadere: Franchi riceve palla da Meloni e impegna severamente Magliona che si rifugia in calcio d’angolo.



Al 10’ della ripresa l’Alghero trova il vantaggio con la specialità del proprio capitano Stefano Mereu: punizione che colpisce prima la traversa e poi finisce in rete. Passano quattro minuti e Marco Carboni subisce fallo in area. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è rigore. Dal dischetto va l’argentino Franchi che batte Magliona. Nonostante l’inferiorità numerica, il Sennori prova ad accorciare e ci riesce al 33’ con Bonetto. A 5’ dalla fine l’ultima occasione del match: passaggio filtrante di Franchi per Meloni che calcia a botta sicura ma trova la risposta di Magliona.



Finisce così 2-1 per l’Alghero, che resta a -1 dalla vetta. Due le partite ancora da giocare: domenica alle 16 al “Pino Cuccureddu” l’ultima in casa contro la Lanteri Sassari. La società giallorossa spera che la città risponda presente per sostenere la squadra verso il sogno Eccellenza.