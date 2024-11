G.P. 9 maggio 2024 Endometriosi, percorso terapeutico assistenziale



Via al Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per l'endometriosi, infiammazione cronica degli organi genitali femminili che colpisce donne giovani in età fertile, talvolta anche durante la menopausa. È spesso causa di gravi dolori che hanno un notevole impatto sulla vita quotidiana e familiare delle persone colpite. Si stima che in Italia siano colpite da questa malattia circa 3 milioni di persone • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat