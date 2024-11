Cor 11 maggio 2024 Ossi: arriva un nuovo Medico Da venerdì 17 maggio, nell’ambito 1.4 (Cargeghe, Codrongianus, Florinas, Muros, Ossi, Ploaghe, Tissi, Usini), prende servizio a Ossi un nuovo Medico di medicina generale con incarico di titolarità



OSSI – La Asl di Sassari, attraverso il Distretto di Sassari, comunica che da venerdì 17 maggio, nell’ambito 1.4 (Cargeghe, Codrongianus, Florinas, Muros, Ossi, Ploaghe, Tissi, Usini), prende servizio a Ossi un nuovo Medico di medicina generale con incarico di titolarità. Si tratta del dottor Andrea Todde che svolgerà l’attività presso l’ambulatorio di via Angioy a Ossi.



Osserverà il seguente orario: Lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 10.00 alle 12.00

Giovedì e venerdì, dalle ore 15.30 alle 17.30. A partire dal 17.05.2024, per effettuare la scelta del medico è possibile presentarsi allo sportello Scelta e revoca del medico del Distretto di Sassari, in via Tempio, n. 5, a Sassari (il lunedì e il mercoledì, dalle ore 08.30 alle 12.30) o mandare una e-mail: sportellosau.distrettosassari@aslsassari.it in questo caso è necessario allegare la Carta di identità, il codice fiscale e, in caso di minore, la carta di identità di uno dei genitori.



Contestualmente, e in attesa che la popolazione effettui la scelta del medico, gli orari dell’Ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Ossi verranno gradualmente rimodulati. Dal 17 al 24 maggio l’ambulatorio Ascot di via Angioy rispetterà il seguente orario: mercoledì, dalle ore 15.30 alle 19.30 venerdì, dalle ore 09.30 alle 13.30 (ultimo giorno di attività il 24.05.2024). L’Ascot di Ossi chiuderà dal 25 maggio 2024.