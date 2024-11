Cor 16 maggio 2024 Nuoro: dimissioni per il sindaco Andrea Soddu La lettera del sindaco di Nuoro consegnata nelle mani del segretario comunale Vincenzo Zazzarella. Una decisione assunta «per consentire l’approvazione del bilancio», ha detto il primo cittadino



NUORO - Precipita la situazione politica a Nuoro. Così il sindaco, Andrea Soddu, rassegna le dimissioni. La lettera, consegnata nelle mani del segretario comunale Vincenzo Zazzarella. Una decisione assunta «per consentire l’approvazione del bilancio», ha detto il primo cittadino. Giovedì scorso il sindaco, senza maggioranza, dopo otto ore di discussione in Consiglio comunale poco prima del voto, aveva infatti ritirato il bilancio. La scelta dopo che gli assessori comunali Fabrizio Beccu, Valeria Romagna, Rachele Piras, Luciano Boi e Salvatore Picconi nei giorni scorsi avevano rimesso il loro mandato nelle mani del primo cittadino, come segno di massima apertura e buona volontà nel cercare di risolvere la crisi. A Nuoro, a questo punto, arriverà un Commissario regionale.