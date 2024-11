Cor 23 maggio 2024 Il wonder market sbarca a Porto Ferro E´ in programma domenica 26 maggio a partire dalle ore 10 fra cielo mare e spiaggia. Un marketplace itinerante che non ha una sede, non viaggia in funzione di strutture rigide, idea si cui tutti fanno parte, artigiani, artisti e coloro che partecipano ad ogni incontro



SASSARI - Porto Ferro è uno scenario unico. Il Baretto è teatro culturale a cielo aperto, una fucina di progetti aperta alle propositive contaminazioni esterne, allo stabilire connessioni, alle collaborazioni funzionali alla trasmissione dei messaggi e valorizzazione delle idee. Contaminazioni, connessioni e idee come quelle attivate e condivise con "Wonder Market", un marketplace itinerante che non ha una sede, non viaggia in funzione di strutture rigide, idea si cui tutti fanno parte, artigiani, artisti e coloro che partecipano ad ogni incontro.



Il Wonder Market è immaginato e fondato sull’idea di ri-trovarsi e dare spazio a chi, con le sue mani, realizza piccoli sogni. «Il mercato è sempre stato un luogo di scambio, un motivo di incontro e di grande partecipazione - spiegano gli organizzatori e le organizzatrici -. Ci piace pensare che ogni evento ci riporti a quel momento di condivisione e trasmissione di arti e saperi». Per questo il Baretto, da sempre attento e disponibile alle variazioni sul tema, ha spalancato le porte della baia di Porto Ferro al Wonder Market 2024 - Vintage Edition -, in programma domenica 26 maggio a partire dalle ore 10 fra cielo mare e spiaggia.



Saranno presenti diversi espositori di abiti vintage, upcycling e usato e tanti artigiani locali. Inoltre, all’interno dell’evento, sarà dato spazio a laboratori dedicati a grandi e piccoli. A contorno e dell’evento sarà possibile vivere le esperienze proposte dalla Bonga Surf School (Sup Adventure, ore 10:30), il laboratorio di creazione di oleoliti personalizzati e acqua profumata a cura di Maga Della Terra (h 15:30) e una sessione speciale di pilates al tramonto a cura di Pilates Goes Wild (h 19:30). A completare il quadro il dj set di Trasimeno alias Filippo Soru (from Fratellanza R’N’R) e Sergione dj.