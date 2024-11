25/11/2024 Salto ostacoli: ultimo appuntamento in Sardegna Ieri nell´impianto Agris di Tanca Regia radunati ben 160 binomi. Podio occupato dai fratelli Correddu. Lorenzo Correddu, in forza all´Esercito, ha fatto due percorsi netti. Terzo posto per il fratello carabiniere Francesco, in sella a Venus di Val di Tara