Cor 28 maggio 2024 A Budoni il festival di arti marziali Torna a Budoni per il sesto anno consecutivo il Festival delle Arti Marziali organizzato dall’agenzia “L’Evento - Gusta il tuo spettacolo”



BUDONI - Dal 31 maggio al 2 giugno il camping Village Pedra e Cupa si trasforma in una palestra a cielo aperto in cui campioni di calibro internazionale di molteplici discipline di arti marziali incontrano giovani e appassionati di tutte le età per 3 giornate di sport, divertimento e spettacolo.



Nata dall’incontro di Michelangelo Melis, responsabile del Village Pedra e Cupa e de L’Evento, con il fighter spagnolo Aldo Rodriguez Navas, campione plurititolato in Spagna e in Europa, l’iniziativa mira ad avvicinare i partecipanti alle varie tipologie di arti marziali che provengono da tutto il mondo. Le discipline di quest’anno, sempre diverse per offrire maggiori opportunità di conoscenza ed esperienza, saranno Muay Thai con il maestro Aldo Rodriguez, Kickboxing k1 con Alessio Serra, Tiro con l’Arco - Taekwondo con Luciano Cau, Kung Fu-Sanda con Ivan Soro. Per ogni specialità dunque, maestri e campioni internazionali che permetteranno di entrare nel vivo di queste arti orientali tra sport da combattimento, difesa personale, tecniche del calcio, pugilato, filosofia e meditazione. I partecipanti ai vari stage riceveranno un attestato riconosciuto dalla Wbc Italia e da Amazing Thailand.



Nel villaggio con accesso diretto al mare non mancheranno gli spettacoli serali, aperti a tutti, tra cui (sabato 1 giugno dalle ore 22) fuochi e giocoleria e una performance di Capoeira a cura di Mestre Mussa de Bahia, da oltre 20 anni ambasciatore di questa disciplina e della cultura brasiliana in Sardegna e in Europa. Ingresso festival, stage e ristorante aperto a tutti. Prenotazioni al 348 1484247.