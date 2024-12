Cor 9 giugno 2024 Esercizi spirituali nel Centro Pastorale Montagnese Da lunedì 1 a giovedì 4 luglio 2024 ritorna l’appuntamento con gli esercizi spirituali per adulti predicati da Padre Mauro Maria Morfino, Vescovo di Alghero-Bosa



ALGHERO - Da lunedì 1 a giovedì 4 luglio 2024 ritorna l’appuntamento con gli esercizi spirituali per adulti predicati da Padre Mauro Maria Morfino, Vescovo di Alghero-Bosa, che si svolgeranno nel Centro Pastorale “P.G Frassati” in località Montagnese ad Alghero. L’appuntamento prenderà il via dalla mattina del lunedì per concludersi con il pranzo del giovedì. Costo totale degli esercizi spirituali per Laici, in pensione completa, è di € 200,00 (lenzuola ed asciugamani inclusi). Si ricorda che per gli Esercizi Spirituali è ammessa esclusivamente la prenotazione in pensione completa. Per iscriversi sarà necessario telefonare al numero 079.9341172 (tutte le mattine dal 12 Giugno) o inviare una mail a segreteriacuria.algherobosa@gmail.com.