Nuovo mezzo Protezione Civile ad Alghero

22:33 Nuovo consiglio di amministrazione per l´Its Tagss Gli ITS sono percorsi post diploma che offrono percorsi di studi di alta formazione tecnica, fortemente orientati alle esigenze del mercato del lavoro. Si tratta di istituzioni che nascono dalla collaborazione tra il mondo accademico, le imprese e le istituzioni locali, con l´obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate in settori strategici per lo sviluppo dei territori