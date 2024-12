S.A. 14 giugno 2024 Piano Areus estivo: elisoccorso da Alghero solo di giorno Nel territorio della Asl di Sassari i mezzi di soccorso di base stazioneranno a Fertilia (Alghero) dalle 8 alle 20 e a Campanedda (Sassari) tutti i giorni h24. Il piano di potenziamento può sempre contare sull´ausilio dell´Elisoccorso, attivabile dalle due centrali operative 118 di Cagliari e Sassari con gli elicotteri delle tre basi di Olbia (attiva anche di notte), Alghero e Cagliari (attive nelle ore diurne)



CAGLIARI - Scatta il piano di potenziamento estivo dell'Areus, l'azienda regionale per l'emergenza urgenza. Dal 15 giugno al 30 settembre, il soccorso sanitario pre-ospedaliero del 118 è pronto a far fronte all'elevato afflusso turistico previsto per la stagione estiva nelle principali località balneari.

E' previsto non solo l'estensione degli orari di disponibilità di alcune postazioni di base gestite dalle associazioni e cooperative convenzionate tutto l'anno, ma verranno attivate nuove postazioni di base e avanzate laddove necessarie. L'Areus potrà contare anche quest'anno sui mezzi di soccorso infermieristici in grado di gestire con maggiore appropriatezza le cosiddette patologie "tempo dipendenti" che necessitano di essere trattate nel minor tempo possibile da personale sanitario adeguatamente formato.



Nelle località più distanti dai principali centri urbani, il piano punta a potenziare il soccorso in tutto il territorio rafforzando il servizio già fornito dalle associazioni e cooperative sociali con le ambulanze di base. L'obiettivo è di rendere maggiormente capillare la rete dei mezzi di soccorso e arrivare nel minor tempo possibile sul luogo dell'evento. Nel territorio della Asl di Sassari i mezzi di soccorso di base stazioneranno a Fertilia (Alghero) dalle 8 alle 20 e a Campanedda (Sassari) tutti i giorni h24. Il piano di potenziamento può sempre contare sull'ausilio dell'Elisoccorso, attivabile dalle due centrali operative 118 di Cagliari e Sassari con gli elicotteri delle tre basi di Olbia (attiva anche di notte), Alghero e Cagliari (attive nelle ore diurne).