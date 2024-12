G.P. 14 giugno 2024 Settimana lavorativa di 4 Giorni: sfida per la Sardegna



Fausto Durante, segretario della Cgil sarda, ha proposto la possibilità di sperimentare la settimana lavorativa di quattro giorni nella regione insulare italiana. La proposta rappresenta un'opportunità unica per la Sardegna di essere in prima linea nell'adattarsi ai cambiamenti del mondo del lavoro nel XXI secolo • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat